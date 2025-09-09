Силы ПВО сбили 31 украинский БПЛА над регионами России

Над акваторией Черного моря были сбиты 15 беспилотников. Еще семь БПЛА российские военные нейтрализовали в Белгородской области и три – в Курской. По два беспилотника было ликвидировано в Крыму и в Краснодарском крае и по одному – в Тамбовской и Воронежской областях.