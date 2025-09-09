Силы ПВО сбили 31 украинский БПЛА над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 23:00 8 сентября до 7:00 мск 9 сентября, сообщает Минобороны РФ.
Над акваторией Черного моря были сбиты 15 беспилотников. Еще семь БПЛА российские военные нейтрализовали в Белгородской области и три – в Курской. По два беспилотника было ликвидировано в Крыму и в Краснодарском крае и по одному – в Тамбовской и Воронежской областях.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Адлерском районе Сочи осколки беспилотника попали в автомобиль, водитель погиб. Предварительно, в ходе атаке были повреждены шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы.
Глава Воронежской области Александр Гусев писал, что беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен в небе над одним из городских округов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Тамбова («Донское») и Сочи.