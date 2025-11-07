Газета
Главная / Политика /

О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии

Разработка месторождения вольфрама и инвестиции на $135 млрд
Максим Цуланов
Jacquelyn Martin / АР
Jacquelyn Martin / АР

6 ноября в Вашингтон состоялся саммит стран Центральной Азии и США в формате С5+1. Формат пять стран Центральной Азии плюс США был сформирован в 2015 г. в качестве региональной дипломатической платформы на уровне правительств. На встречу с главой США Дональдом Трампом прибыли президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Соглашения 

  • Казахстан и США договорились заняться разработкой одного из крупнейших в мире месторождений вольфрама в Казахстане. Американская Cove Kaz Capital Group получит 70% в совместного предприятия с государственным горнодобывающим холдингом «Тау-Кен Самрук». Стоимость сделки оценивается в $1,1 млрд.

  • Всего Казахстан и США заключили коммерческие соглашения на сумму более $17 млрд.

  • Казахстан присоединится к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем на Ближнем Востоке.

  • Узбекистан инвестирует в США более $135 млрд в течение 13 лет, объявил Трамп. Узбекистан в ближайшие три года инвестирует почти $35 млрд, а в течение следующих 10 лет – более $100 млрд в ключевые отрасли американской экономики.

  • Узбекистан и США подписали соглашение о сотрудничестве по производству редкоземельных элементов между мингеологии и компанией Denali Exploration, фондом реконструкции и развития Узбекистана и компанией Re Element Technologies.

  • Узбекистан и США договорились на поставку Boeing авиакомпании Uzbekistan Airways. По соглашению, твердый заказ на самолеты 787−9 Dreamliner расширяется с 14 до 22 воздушных судна.

Заявления Трампа и лидеров стран Центральной Азии

  • Центральная Азия имеет ресурсный потенциал, отметил Трамп. Регион богат не только нефтью и природным газом, но и редкоземельными металлами. 

Какие интересы преследуют США в Центральной Азии

Политика / Международные новости

  • Вашингтон намерен укрепить партнерство со странами Центральной Азии. По словам Трампа, стороны будут наращивать взаимные инвестиции. 

  • Соглашения по редкоземам могут быть заключены и с другими странами C5, сообщил президент США.

  • Главным для Киргизии являлось урегулирование пограничных вопросов с соседними странами и этой цели достичь удалось, заявил Жапаров. 

  • Гидроэнергетический потенциал Киргизии превышает 140 млрд кВт⋅ч в год, но используется лишь около 15% этого потенциала. Жапаров сообщил, что республика готова предложить в этой сфере крупные и привлекательные для инвестиций проекты.

  • Экспорт киргизских IT-услуг в Соединенные Штаты увеличился в 45 раз, заявил Жапаров.

  • Таджикистан готов к сотрудничеству в сфере добычи ресурсов как с США, так и с европейскими странами, сообщил Рахмон.

  • Таджикистан готов укреплять «зеленую энергетику» и передавать ее в соседние страны, сообщил Рахмон.

  • Мирзиеев пригласил американского коллегу в Узбекистан. По его словам, Трампа в стране называют «президентом мира».

  • Токаев назвал Трампа «посланным свыше» великим лидером.

