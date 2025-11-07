О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии

Казахстан и США договорились заняться разработкой одного из крупнейших в мире месторождений вольфрама в Казахстане. Американская Cove Kaz Capital Group получит 70% в совместного предприятия с государственным горнодобывающим холдингом «Тау-Кен Самрук». Стоимость сделки оценивается в $1,1 млрд.

Всего Казахстан и США заключили коммерческие соглашения на сумму более $17 млрд.

Казахстан присоединится к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем на Ближнем Востоке.

Узбекистан инвестирует в США более $135 млрд в течение 13 лет, объявил Трамп. Узбекистан в ближайшие три года инвестирует почти $35 млрд, а в течение следующих 10 лет – более $100 млрд в ключевые отрасли американской экономики.

Узбекистан и США подписали соглашение о сотрудничестве по производству редкоземельных элементов между мингеологии и компанией Denali Exploration, фондом реконструкции и развития Узбекистана и компанией Re Element Technologies.