Политика

Трамп: Узбекистан инвестирует в США более $100 млрд

Ведомости

В течение следующего десятилетия Узбекистан инвестирует в США свыше $100 млрд. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его слова приводит Bloomberg.

По его словам, в ближайшие три года Узбекистан «закупит и инвестирует почти $35 млрд, а в течение следующих 10 лет – более $100 млрд в ключевые отрасли американской экономики, включая добычу важнейших полезных ископаемых, авиацию, производство автомобильных запчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и химическую промышленность, информационные технологии и другие».

Агентство обратило внимание, что Трамп намерен укрепить связи с центрально-азиатскими странами, богатыми полезными ископаемыми. 6 ноября он принял в Белом доме президента Узбекистана Шавката Мирзиеева вместе с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

По данным Всемирного банка, ВВП Узбекистана в 2024 г. составило чуть менее $115 млрд.

Саммит С5+1 (пять стран Центральной Азии плюс США) стартовал вечером 6 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие государств Центральной Азии с США в формате C5+1 «совершенно естественно». В Кремле считают такой саммит нормальным развитием внешней политики и выстраиванием собственных отношений с партнерами.

