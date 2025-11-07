Трамп: Узбекистан инвестирует в США более $100 млрд

По его словам, в ближайшие три года Узбекистан «закупит и инвестирует почти $35 млрд, а в течение следующих 10 лет – более $100 млрд в ключевые отрасли американской экономики, включая добычу важнейших полезных ископаемых, авиацию, производство автомобильных запчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и химическую промышленность, информационные технологии и другие».