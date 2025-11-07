Мирзиеев пригласил Трампа в Узбекистан и назвал «президентом мира»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Узбекистан в ходе переговоров в формате С5+1.
«В Узбекистане мы называем вас “президентом мира”. Вы сделали многое. Вы остановили восемь войн», – сказал Мирзиеев.
Мирзиеев также пообещал, что Узбекистан вложит в ключевые отрасли США около $135 млрд в ближайшие 13 лет. Трамп говорил, что в ближайшие три года Узбекистан инвестирует почти $35 млрд, а в течение следующих 10 лет – более $100 млрд в ключевые отрасли американской экономики. В том числе, в добычу полезных ископаемых, авиацию, производство автомобильных запчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и химическую промышленность, информационные технологии и другие.
Саммит стран Центральной Азии и США в формате С5+1 прошел 6 ноября. Формат C5+1 (пять стран Центральной Азии плюс США) был сформирован в 2015 г. в качестве региональной дипломатической платформы на уровне правительств.
Российские СМИ обратили внимание, что президенты Узбекистана и Туркменистана разговаривали с Трампом на русском языке. Президенты Киргизии и Таджикистана говорили на государственных языках, английский язык использовал только лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.