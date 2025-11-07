Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мирзиеев пригласил Трампа в Узбекистан и назвал «президентом мира»

Ведомости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Узбекистан в ходе переговоров в формате С5+1.

«В Узбекистане мы называем вас “президентом мира”. Вы сделали многое. Вы остановили восемь войн», – сказал Мирзиеев.

Мирзиеев также пообещал, что Узбекистан вложит в ключевые отрасли США около $135 млрд в ближайшие 13 лет. Трамп говорил, что в ближайшие три года Узбекистан инвестирует почти $35 млрд, а в течение следующих 10 лет – более $100 млрд в ключевые отрасли американской экономики. В том числе, в добычу полезных ископаемых, авиацию, производство автомобильных запчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и химическую промышленность, информационные технологии и другие.

Саммит стран Центральной Азии и США в формате С5+1 прошел 6 ноября. Формат C5+1 (пять стран Центральной Азии плюс США) был сформирован в 2015 г. в качестве региональной дипломатической платформы на уровне правительств.

Российские СМИ обратили внимание, что президенты Узбекистана и Туркменистана разговаривали с Трампом на русском языке. Президенты Киргизии и Таджикистана говорили на государственных языках, английский язык использовал только лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте