Мирзиеев пригласил Трампа в Узбекистан и назвал «президентом мира»

Мирзиеев также пообещал, что Узбекистан вложит в ключевые отрасли США около $135 млрд в ближайшие 13 лет. Трамп говорил, что в ближайшие три года Узбекистан инвестирует почти $35 млрд, а в течение следующих 10 лет – более $100 млрд в ключевые отрасли американской экономики. В том числе, в добычу полезных ископаемых, авиацию, производство автомобильных запчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и химическую промышленность, информационные технологии и другие.