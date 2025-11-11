Токаев и Путин завершили двустороннюю встречу
Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершили сегодняшнюю встречу, сообщает Telegram-канала Кремля.
12 ноября лидеры двух государств продолжат переговоры в Кремле. По итогам визита Токаева планируется подписать ряд двусторонних документов, отметили в Кремле.
Токаев посещает Москву с двухдневным визитом 11–12 ноября. В ходе переговоров стороны обсудят перспективы развития стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
12 ноября запланированы российско-казахские переговоры. В тот же день Путин и Токаев примут участие в пленарном заседании 21-го Форума межрегионального сотрудничества стран в режиме видеоконференции. После они сделают заявление для СМИ, а также подпишут большое количество важных документов.