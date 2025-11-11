Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Токаев и Путин завершили двустороннюю встречу

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершили сегодняшнюю встречу, сообщает Telegram-канала Кремля.

12 ноября лидеры двух государств продолжат переговоры в Кремле. По итогам визита Токаева планируется подписать ряд двусторонних документов, отметили в Кремле.

Токаев посещает Москву с двухдневным визитом 11–12 ноября. В ходе переговоров стороны обсудят перспективы развития стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

12 ноября запланированы российско-казахские переговоры. В тот же день Путин и Токаев примут участие в пленарном заседании 21-го Форума межрегионального сотрудничества стран в режиме видеоконференции. После они сделают заявление для СМИ, а также подпишут большое количество важных документов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте