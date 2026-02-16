Путин принял предложение Токаева посетить Казахстан с госвизитом

Путин принял предложение Токаева посетить Казахстан с госвизитомОн также подтвердил свое участие в саммите ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора принял приглашение своего коллеги из Казахстана Касым-Жомарта Токаева совершить государственный визит в республику. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Он также подтвердил свое участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Астане в конце мая.
Лидеры рассмотрели ход реализации договоренностей по дальнейшему развитию российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Стороны сделали акцент на взаимовыгодных совместных проектах в торгово-экономической сфере. Президенты условились оставаться в тесном контакте.
12 ноября 2025 г. в ходе встречи лидеров Токаев также пригласил Путина посетить Казахстан с госвизитом в следующем году. Российский президент ответил, что «с удовольствием» приедет в Казахстан.