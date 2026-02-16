Путин проводит телефонный разговор с Токаевым
Президент РФ Владимир Путин на данный момент проводит телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. О деталях разговора Кремль сообщит позже.
Кроме того, Путин примет 16 февраля в Кремле губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Встреча будет открытой для СМИ, уточнил пресс-секретарь президента.
Последний телефонный разговор у Путина и Токаева прошел 30 декабря 2025 г. Тогда президент Казахстана выразил решительное осуждение атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию главы российского государства в Новгородской области. Тогда лидеры также затронули актуальные вопросы двусторонней повестки.
В ноябре Токаев приезжал в Москву с государственным визитом. Тогда Токаев и Путин обсудили тему бесперебойной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).