Путин проводит телефонный разговор с Токаевым

Последний телефонный разговор у Путина и Токаева прошел 30 декабря 2025 г. Тогда президент Казахстана выразил решительное осуждение атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию главы российского государства в Новгородской области. Тогда лидеры также затронули актуальные вопросы двусторонней повестки.