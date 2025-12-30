Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Токаев осудил атаку украинских беспилотников на резиденцию Путина

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил решительное осуждение атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию главы российского государства в Новгородской области. Об этом сообщили в Кремле.

Обсудив произошедшее, лидеры двух стран обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и затронули актуальные вопросы двусторонней повестки. В частности, речь шла о ходе реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в РФ в ноябре 2025 г.

29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Украина атаковала государственную резиденцию президента России в Новгородской области при помощи беспилотников. В налете участвовал 91 дрон, все они были уничтожены. По словам Лаврова, атака произошла в период контактов между Россией и США по урегулированию конфликта. Он отмечал, что Вооруженными силами России уже определены объекты для ответных ударов и время их нанесения.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте