Токаев осудил атаку украинских беспилотников на резиденцию Путина
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил решительное осуждение атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию главы российского государства в Новгородской области. Об этом сообщили в Кремле.
Обсудив произошедшее, лидеры двух стран обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и затронули актуальные вопросы двусторонней повестки. В частности, речь шла о ходе реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в РФ в ноябре 2025 г.
29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Украина атаковала государственную резиденцию президента России в Новгородской области при помощи беспилотников. В налете участвовал 91 дрон, все они были уничтожены. По словам Лаврова, атака произошла в период контактов между Россией и США по урегулированию конфликта. Он отмечал, что Вооруженными силами России уже определены объекты для ответных ударов и время их нанесения.