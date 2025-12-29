Лавров заявил об атаке беспилотников ВСУ на резиденцию Путина

Лавров заявил об атаке беспилотников ВСУ на резиденцию ПутинаПереговорная позиция РФ будет пересмотрена
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Всего в атаке участвовал 91 беспилотник. Все они были уничтожены.
Глава ведомства подчеркнул, что атака произошла в момент переговорных контактов между Россией и США по урегулированию конфликта. Москва не будет выходить из переговоров по мирному урегулированию в связи с этим инцидентом. Но с учетом «окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма» позиция РФ будет пересмотрена.
«Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», – добавил Лавров.
29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Переговоры между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским прошли 28 декабря во Флориде. Стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования. Перед этой встречей Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил о намерении вновь связаться с российским лидером после контактов с Зеленским.
До этого Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 29 декабря средства ПВО сбили 89 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов – 49 – было уничтожено над Брянской областью, над Новгородской областью ликвидировали 18 БПЛА. Всего за сутки было сбито 140 БПЛА.
Резиденция президента в Новгородской области расположена в 20 км от города Валдай, недалеко от деревни Долгие Бороды. Это не первая атака на президентские резиденции. Так, 3 мая 2023 г. два украинских беспилотника атаковали Московский Кремль.