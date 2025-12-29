Российские силы ПВО сбили 89 украинских БПЛА за ночь
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 29 декабря сбили 89 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале. Больше всего – 49 дронов – было сбито над территорией Брянской области.
Над Новгородской областью ликвидировали 18 БПЛА, 11 – над Адыгеей, семь – над Краснодарским краем. По одному беспилотнику было сбито над акваторией Азовского моря, Ростовской и Смоленской областями.
28 декабря ПВО за сутки сбили управляемую авиационную бомбу и 370 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.