Песков: на переговорах Путин и Токаев обсудили бесперебойную работу КТК

Кроме того, по словам Пескова, Путин и Токаев обсудили атаки на мирную энергоинфраструктуру РФ со стороны Киева, включая КТК. Пресс-секретарь российского президента назвал эти удары террористическими и отметил, что они производятся с международным участием.