Песков: на переговорах Путин и Токаев обсудили бесперебойную работу КТК

Ведомости

В ходе прошедших переговоров президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили тему бесперебойной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Астана заинтересована в расширении мощностей КТК на территории республики. Россия, в свою очередь, готова взаимодействовать в этой области.

Кроме того, по словам Пескова, Путин и Токаев обсудили атаки на мирную энергоинфраструктуру РФ со стороны Киева, включая КТК. Пресс-секретарь российского президента назвал эти удары террористическими и отметил, что они производятся с международным участием.

24 сентября в ходе беспилотной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск был поврежден офис КТК. В результате его работа была временно приостановлена, а персонал переведен на дистанционную работу.

