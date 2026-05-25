Главное из заявлений Медведева о курсе Пашиняна и будущем отношений с Арменией

Главное из заявлений Медведева о курсе Пашиняна и будущем отношений с АрмениейЗампред Совбеза предупредил о последствиях для экономики страны при разрыве с РФ
- Оценка личности Пашиняна
- Курс на разрыв с ОДКБ и ЕАЭС
- Экономические потери и проигрыш для народа Армении
- Условие для восстановления отношений
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с серией резких заявлений в адрес руководства Армении. В комментарии для агентства «РИА Новости» он констатировал, что премьер-министр Никол Пашинян взял курс на разрыв отношений с Москвой, и предупредил, что такая политика приведет к тяжелым экономическим последствиям для страны. При этом политик подчеркнул, что стратегическим партнером России был и остается армянский народ. «Ведомости» собрали основные тезисы.
Оценка личности Пашиняна
Зампред Совбеза считает армянского премьера «проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти». Он подчеркнул, что не считает Пашиняна «гарантом мира» для Армении. По словам Медведева, стратегическим союзником для Москвы всегда будет братский армянский народ, а не «любой армянский начальник».
Медведев напомнил о своем первом знакомстве с Пашиняном, в ходе которого премьер заявил: «Вы никогда не примете меня, я для вас чужой». Зампред Совбеза ответил тогда, что для Москвы «нет своих и чужих», но предупредил, что все будет зависеть от проводимого курса. Медведев констатировал, что Пашинян «не внял этим словам, не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки» от России.
Курс на разрыв с ОДКБ и ЕАЭС
Дмитрий Медведев отметил, что «некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать». По его мнению, премьер-министру Армении кажется выгодным, «протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на западе, рискуя связями с нашей страной».
Он указал, что Армения является одним из крупнейших выгодоприобретателей от членства в Евразийском экономическом союзе, однако сегодня эти отношения поставлены под прямую угрозу. По словам Медведева, Пашинян «по сути разорвал связи с ОДКБ, хотя именно в рамках ОДКБ Россия всегда готова защитить Армению в признаваемых ею границах», а также отказался от участия в саммитах ЕАЭС и «собирает в Ереване мерзких врагов России».
Экономические потери и проигрыш для народа Армении
Особую опасность, по мнению зампреда Совбеза, представляет стремление Пашиняна толкать страну «на скорбный путь бандеровской Украины». Этот политический выбор будет иметь прямые экономические последствия.
Медведев предупредил, что от этого курса «проиграет весь народ Армении, который лишится рынка России, всего ЕАЭС и выстроенных десятилетиями экономических связей». Он предупредил, что в случае разрыва Еревану возможно придется закупать российский газ по европейским ценам, которые примерно в три раза выше текущих тарифов. «Видимо, он считает нас лохами. При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс», – резюмировал Медведев.
Условие для восстановления отношений
Зампред Совбеза РФ подтвердил готовность Москвы к нормализации двусторонних связей. «Мы готовы и дальше развивать продуктивное взаимовыгодное сотрудничество и равноправное взаимодействие с Арменией и ее народом. Но для этого у нашего союзника должно появится конструктивно настроенное руководство, желающее дружить с Россией», – заявил он.
Окончательный выбор дальнейшего пути, добавил Медведев, остается за народом Армении.