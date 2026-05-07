Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX167,86+0,45%CNY Бирж.10,966+0,19%IMOEX2 624,87-0,29%RTSI1 099,23-0,29%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,59+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД РФ: власти Армении нарушили обещание не предпринимать шагов против России

Ведомости

Армянские власти не сдержали обещания не предпринимать шагов против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя саммиты Европейского политсообщества (ЕПС) и Армения – ЕС, состоявшиеся в Ереване 4 и 5 мая.

Дипломат обратила внимание, что в Ереване «весьма радушно принимали» президента Украины Владимира Зеленского. Она напомнила, что руководство Армении в ходе последних визитов в Москву утверждало, что не будет предпринимать никаких шагов против России.

«Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний», – сказала Захарова.

4 мая Зеленский на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве, который состоится 9 мая.

6 мая спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что политику Еревана нельзя назвать антироссийской. По его словам, Армения не предпринимает каких-либо шагов против России, а «обеспечивает свою безопасность, проводит свою политику».

7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного брифинга заявил, что его страна не является союзниками России по вопросу Украины.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте