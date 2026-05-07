МИД РФ: власти Армении нарушили обещание не предпринимать шагов против России
Армянские власти не сдержали обещания не предпринимать шагов против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя саммиты Европейского политсообщества (ЕПС) и Армения – ЕС, состоявшиеся в Ереване 4 и 5 мая.
Дипломат обратила внимание, что в Ереване «весьма радушно принимали» президента Украины Владимира Зеленского. Она напомнила, что руководство Армении в ходе последних визитов в Москву утверждало, что не будет предпринимать никаких шагов против России.
«Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний», – сказала Захарова.
4 мая Зеленский на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве, который состоится 9 мая.
6 мая спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что политику Еревана нельзя назвать антироссийской. По его словам, Армения не предпринимает каких-либо шагов против России, а «обеспечивает свою безопасность, проводит свою политику».
7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного брифинга заявил, что его страна не является союзниками России по вопросу Украины.