Спикер парламента Армении: политика Еревана не направлена против России
Политику Еревана нельзя назвать антироссийской, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.
«Армения не осуществляет каких-либо шагов против России. Армения обеспечивает свою безопасность, проводит свою политику», – сказал Симонян, комментируя влияние проведения европейских мероприятий в Армении на отношения с Москвой (цитата по «Интерфаксу»).
Спикер армянского парламента также отверг идею «жизни на коленях» под чьим-либо влиянием, «будь то Россия или Франция». Симонян также отметил, что в прошлом вся политическая конъюнктура Армении согласовывалась с Россией.
4–5 мая в Ереване состоялись саммиты Европейского политсообщества (ЕПС) и Армения – ЕС. После них европейские чиновники пообещали Армении участие в различных проектах, фактическая цель которых – отдаление этой страны от России, писали «Ведомости». Об этих проектах 5 мая заявила на пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. В частности, речь идет о связности Европы и Армении, сотрудничестве в сфере ТЭКа и либерализации визового режима.