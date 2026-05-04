Политика

Медведев назвал Зеленского и Пашиняна русофобами

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «русофобами». Так он в Telegram-канале прокомментировал их встречу в Ереване и общение на английском языке.

По его словам, «два русофоба отлично владеют русским», хотя общались на английском языке. Медведев также допустил, что использование английского могло быть «рассчитано на камеру».

В своем сообщении он в ироничной форме добавил, что «не хватает только Трампа с Вэнсом, чтобы принять у неучей зачет по английскому».

4 мая Пашинян и Зеленский провели переговоры в Ереване. Как рассказал Зеленский в своем Telegram-канале, стороны обсудили развитие экономического партнерства, включая возобновление работы совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Он предложил провести встречу этой комиссии в Киеве. Он отметил, что это первый визит президента Украины в Армению за последние 24 года.

