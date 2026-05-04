Зеленский и Пашинян в ходе встречи в Ереване обсудили сотрудничество двух стран
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Ереване. Об этом сообщили в представительстве армянского премьера.
Из опубликованного видео следует, что переговоры проходили на английском языке. Детали встречи в сообщении не раскрываются.
Как рассказал Зеленский в своем Telegram-канале, стороны обсудили развитие экономического партнерства, включая возобновление работы совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Зеленский предложил провести встречу этой комиссии в Киеве. Он отметил, что это первый визит президента Украины в Армению за последние 24 года.
Встреча прошла в рамках восьмого саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Форум создан для политического диалога между 47 странами Европы, включая государства Евросоюза (ЕС) и его партнеров, например Украину, Турцию, Армению и Азербайджан.
В ходе мероприятий в Ереване между Арменией и Великобританией было заключено соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны обсуждали эту декларацию еще в прошлом году, она затрагивает развитие сотрудничества в сфере обороны, кибербезопасности и др.