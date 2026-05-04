Армения и Великобритания заключили стратегическое партнерство

Армения и Великобритания заключили стратегическое партнерствоПашинян и Стармер подписали документ в Ереване
Армения и Великобритания заключили декларацию о стратегическом партнерстве. Подписание документа состоялось между премьерами Николом Пашиняном и Киром Стармером в Ереване.
«С сегодняшней совместной декларацией с Киром Стармером о стратегическом партнерстве между Арменией и Соединенным Королевством мы открываем новую и многообещающую главу в отношениях, основанных на общих ценностях и укрепленном сотрудничестве», – написал Пашинян в X.
В августе 2025 г. МИД Армении сообщал, что Ереван и Лондон договорились о повышении уровня отношений до стратегического партнерства. Тогда стороны обсуждали расширение сотрудничества в области безопасности и обороны, включая планы по встречам на высоком уровне, обмену военными атташе, а также более тесному взаимодействию в сферах кибербезопасности.
С 4 по 5 мая в Ереване состоятся мероприятия с представительным участием лидеров Европы. В столице Армении пройдет восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Он был создан в 2022 г. по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона для поддержания регулярного политического диалога между 47 странами Европы – в том числе государствами Евросоюза (ЕС) и его партнерами, например Украиной, Турцией, Арменией и Азербайджаном.