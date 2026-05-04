Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR89,36-2,12%CNY Бирж.11,026+0,44%IMOEX2 611,4-1,76%RTSI1 099,78-1,76%RGBI119,71+0,02%RGBITR781,74+0,14%
Главная / Политика /

Армения и Великобритания заключили стратегическое партнерство

Пашинян и Стармер подписали документ в Ереване
Ведомости

Армения и Великобритания заключили декларацию о стратегическом партнерстве. Подписание документа состоялось между премьерами Николом Пашиняном и Киром Стармером в Ереване.

«С сегодняшней совместной декларацией с Киром Стармером о стратегическом партнерстве между Арменией и Соединенным Королевством мы открываем новую и многообещающую главу в отношениях, основанных на общих ценностях и укрепленном сотрудничестве», – написал Пашинян в X.

В августе 2025 г. МИД Армении сообщал, что Ереван и Лондон договорились о повышении уровня отношений до стратегического партнерства. Тогда стороны обсуждали расширение сотрудничества в области безопасности и обороны, включая планы по встречам на высоком уровне, обмену военными атташе, а также более тесному взаимодействию в сферах кибербезопасности.

С 4 по 5 мая в Ереване состоятся мероприятия с представительным участием лидеров Европы. В столице Армении пройдет восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Он был создан в 2022 г. по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона для поддержания регулярного политического диалога между 47 странами Европы – в том числе государствами Евросоюза (ЕС) и его партнерами, например Украиной, Турцией, Арменией и Азербайджаном.

Читайте также:Что получит Пашинян от саммита в Армении с Зеленским, Макроном и лидерами ЕС
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её