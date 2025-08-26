Газета
Главная / Политика /

Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве

Лондон и Ереван обсудили обмен военными атташе
Ведомости

В ходе второго раунда переговоров между Арменией Великобританией стороны договорились о повышении уровня отношений до уровня стратегического партнерства. Об этом сообщил МИД Армении. 

В переговорах приняли участие замглавы армянского МИДа Ваан Костанян и государственный секретарь по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивен Даути.

В ходе встречи они обсудили расширение сотрудничества в области безопасности и обороны, включая планы по встречам на высоком уровне, обмену военными атташе, а также более тесному взаимодействию в сферах кибербезопасности. 

Армения и Великобритания заявили, что намерены расширять экономическое сотрудничество. Стороны, как сообщает Ереван, намерены развивать деловые отношения и способствовать экономическому росту, в том числе через «поддержку инклюзивного экономического развития Армении, осуществление реформ и диверсификацию совместной работы с международными финансовыми институтами». 

Что означает договор о стратегическом партнерстве США и Армении

Политика / Международные новости

Представители стран также обсудили проект соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Великобританией. В частности Армения заинтересована в развитии торговли и инвестиций.

14 января в ходе визита армянского министра иностранных дел Арарата Мирзояна в США Вашингтон и Ереван заключили договор о стратегическом партнерстве между государствами. С американской стороны в церемонии подписания участвовал госсекретарь Энтони Блинкен. Договор включает двустороннее сотрудничество в политической сфере, в области безопасности, обороны, а также в экономической, энергетической, научной, образовательной, культурной и гуманитарной сферах. Партнерство также предполагает получение Арменией от США помощи для проведения военной и экономической реформы, но не означает прямого американского вмешательства в случае возможного конфликта.

