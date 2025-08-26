Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве

14 января в ходе визита армянского министра иностранных дел Арарата Мирзояна в США Вашингтон и Ереван заключили договор о стратегическом партнерстве между государствами. С американской стороны в церемонии подписания участвовал госсекретарь Энтони Блинкен. Договор включает двустороннее сотрудничество в политической сфере, в области безопасности, обороны, а также в экономической, энергетической, научной, образовательной, культурной и гуманитарной сферах. Партнерство также предполагает получение Арменией от США помощи для проведения военной и экономической реформы, но не означает прямого американского вмешательства в случае возможного конфликта.