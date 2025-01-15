Что означает договор о стратегическом партнерстве США и Армении

Что означает договор о стратегическом партнерстве США и АрменииНа бумаге он предусматривает оказание военной помощи с американской стороны
14 января в ходе визита армянского министра иностранных дел Арарата Мирзояна в США Вашингтон и Ереван заключили договор о стратегическом партнерстве между государствами. С американской стороны в церемонии подписания участвовал госсекретарь Энтони Блинкен. Договор включает двустороннее сотрудничество в политической сфере, в области безопасности, обороны, а также в экономической, энергетической, научной, образовательной, культурной и гуманитарной сферах. Партнерство также предполагает получение Арменией от США помощи для проведения военной и экономической реформы, но не означает прямого американского вмешательства в случае возможного конфликта.
Помимо Армении аналогичное соглашение с США из постсоветских государств имеет Украина. В начале декабря 2024 г. обсуждение о заключении стратегического партнерства с США также начало правительство Молдавии. 30 ноября того же года Вашингтон приостановил действие такого соглашения с Грузией «из-за антидемократических действий» правящей в стране партии «Грузинская мечта» после принятия в закавказской республике закона об иностранных НКО «О прозрачности иностранного влияния».
Перед встречей Блинкена и Мирзояна пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал соглашение о стратегическом партнерстве США и Армении «суверенным правом наших армянских друзей». При этом он отметил, что Вашингтон никогда не играл стабилизирующей роли на Южном Кавказе, «а даже наоборот». По словам Пескова, у России есть свои двусторонние отношения с Арменией и Москва дорожит ими. «Помимо них для нас очень важны аспекты нашего взаимодействия в рамках интеграционных процессов, в том числе Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Это все в совокупности дает значимые дивиденды для Армении и ее народа», – подчеркнул он.
Чуть позже в ходе своей пресс-конференции по итогам российской дипломатии за 2024 г. министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что главное – не сам факт подписания соглашения о стратегическом партнерстве между США и Арменией, а что из него вытекает. По его мнению, наиболее продуктивным форматом для решения проблем безопасности Южного Кавказа является платформа 3 + 3, куда помимо России и Армении входят Азербайджан, Турция и Иран (Грузия отказывается в нем участвовать).
Правительства США и Армении приняли совместное заявление о планах повысить двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства в июне 2024 г. на заседании армяно-американского стратегического диалога. В ноябре того же года Служба внешней разведки России предупредила, что Вашингтон подводит Армению к «национальному самоубийству». Согласно заявлению США, американцы поставили задачу придать общественно-политическим процессам в закавказской республике устойчивый антироссийский характер.
Кроме того, 9 января правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса присоединения страны к Евросоюзу (ЕС). Тогда в Кремле предупредили о невозможности одновременного членства Еревана в ЕС и ЕАЭС.
Армения проводит последовательную политику на постепенное сближение с Западом и сворачивание отношений с Россией, говорит завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. В то же время, отмечает эксперт, Ереван не желает отказываться от экономических преференций и возможностей, возникших в рамках отношений страны с Москвой. «Правительство [Никола] Пашиняна шаг за шагом сокращает возможности для сотрудничества с Россией, оставляя лишь экономический аспект. Полагаю, в случае дальнейшей деградации российско-армянских отношений и эти возможности у Армении сузятся», – полагает эксперт.
В армянском политическом руководстве уверены, что Армения России нужна больше, а не наоборот, поэтому Ереван в военно-политическом сотрудничестве делает ставку на Запад, сохраняя связи с ЕАЭС в экономике, соглашается политолог и эксперт по Южному Кавказу Артур Атаев. По его оценкам, в настоящее время до 70% товаров народного потребления Армения получает из России через Военно-Грузинскую дорогу. «Углубление сотрудничества Армении и США приведет к радикальному изменению характера взаимодействия Москвы и Еревана», – продолжает эксперт.
Как считает Атаев, Россия вряд ли станет вводить санкции против Армении и даже не станет формировать из этой страны образ неполноценного экономического партнера, но существенно пересмотрит свои связи в военно-техническом плане. «Фактически Москва уже постепенно сворачивает военное сотрудничество с Ереваном из-за поставок в эту страну боевой техники из Франции – другого члена НАТО. А США вряд ли последуют этому примеру, дабы не портить отношения с Турцией. Поэтому армяно-американское партнерство ограничится лишь демонстративными совместными военными учениями, как это происходит в соседней Грузии», – считает эксперт. В случае гипотетического военного столкновения Армении с Азербайджаном Вашингтон, скорее всего, откажется предоставлять серьезную помощь Еревану из-за Турции, продолжает эксперт: «К сожалению, сегодня Армения наступает на те же грабли, как во время трагических для нее событий в начале XX в. Тогда страна также делала ставку на США и Европу».