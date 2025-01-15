Что означает договор о стратегическом партнерстве США и Армении

Как считает Атаев, Россия вряд ли станет вводить санкции против Армении и даже не станет формировать из этой страны образ неполноценного экономического партнера, но существенно пересмотрит свои связи в военно-техническом плане. «Фактически Москва уже постепенно сворачивает военное сотрудничество с Ереваном из-за поставок в эту страну боевой техники из Франции – другого члена НАТО. А США вряд ли последуют этому примеру, дабы не портить отношения с Турцией. Поэтому армяно-американское партнерство ограничится лишь демонстративными совместными военными учениями, как это происходит в соседней Грузии», – считает эксперт. В случае гипотетического военного столкновения Армении с Азербайджаном Вашингтон, скорее всего, откажется предоставлять серьезную помощь Еревану из-за Турции, продолжает эксперт: «К сожалению, сегодня Армения наступает на те же грабли, как во время трагических для нее событий в начале XX в. Тогда страна также делала ставку на США и Европу».