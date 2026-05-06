ЕС обещает углубить связи с Арменией

ЕС обещает углубить связи с АрмениейОдна из основных целей – вытеснить Россию
После саммитов Европейского политсообщества (ЕПС) и Армения – ЕС 4–5 мая в Ереване европейские чиновники пообещали Армении участие в различных проектах, фактическая цель которых – отдаление этой страны от России. Об этих проектах 5 мая заявила на пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Первым из пунктов взаимодействия фон дер Ляйен назвала связность Европы и Армении. По ее словам, немногие страны находятся в таком уникальном положении, как Армения. «Ваша инициатива «Перекресток мира» потенциально может связать Европу с Южным Кавказом и Центральной Азией. Мы готовы работать над восстановлением пунктов пересечения границы, когда ваши границы с соседними странами вновь откроются», – сказала фон дер Ляйен Пашиняну.
С 1992 г. закрыты и до сих пор не открыты сухопутные границы Армении с Турцией и Азербайджаном. В 2025 г. был возобновлен транзит из России в Армению через Азербайджан. Пашинян пытается использовать Запад в разблокировке логистики, включая Турцию, считает научный сотрудник Института Кавказа в Ереване Грант Микаэлян.
Фон дер Ляйен пообещала, что Брюссель поддержит участие Еревана в Транскаспийском коридоре. Глава ЕК отметила, что для Армении «маршрут был закрыт из-за войны и геополитических соображений», но теперь это изменилось «благодаря смелому выбору во имя мира [с Азербайджаном]». Декларация о мире Баку и Еревана парафирована в августе 2025 г. при посредничестве США, но сам договор не подписан.
Транскаспийский коридор ЕС хочет расширить в ущерб идущему через Россию северному коридору в Центральную Азию и Китай, который показал «слабые места» из-за «геополитических изменений», как заявила в феврале 2026 г. еврокомиссар по расширению Марта Кос. Перевозки по Транскаспийскому коридору в 2025 г. достигли 10 млн т – почти половины от мощности коридора из России в Иран «Север – Юг», отмечает эксперт по Кавказу Артур Атаев. «В маршруте в Китай в обход России и через Армению заинтересованы Азербайджан и Казахстан», – говорит эксперт.
Вторым направлением фон дер Ляйен назвала ТЭК. Она упомянула «быстрое распространение солнечной энергетики» в стране как «явный признак приверженности диверсификации энергетического баланса». «Мы поддерживаем проекты, направленные на повышение вашей энергетической независимости с учетом ценных возобновляемых ресурсов», – сказала председатель ЕК. Она напомнила, что ЕС выделил 25 млн евро на электросети и накопители энергии на Южном Кавказе. ТЭК Армении почти полностью зависит от газа «Газпрома» из России, идущего через Грузию, и Армянской АЭС, модернизируемой «Росатомом». В апреле 2026 г. станция была остановлена на полгода.
Пашинян также выразил желание получить от ЕС технические инструменты контроля «дезинформации и разжигания ненависти в социальных сетях, а иногда и в прессе». Фон дер Ляйен упомянула, что Армения должна «противостоять иностранным информационным манипуляциям, гибридным угрозам, вмешательству», подразумевая Россию и обвинения в адрес Москвы в помощи оппозиции Пашиняну. 7 июня в стране пройдут важные для его партии «Гражданский договор» выборы.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта и фон дер Ляйен напомнили Пашиняну, что у ЕС в Армении с апреля 2025 г. действует партнерская миссия. Пашинян, поблагодарил ЕС за помощь в «институциональных реформах». По словам фон дер Ляйен, миссия ЕС поддержит Ереван против «гибридных угроз и дезинформации».
Ереванские декларации
Европейский десант донес озабоченность «вмешательством России» в выборы по аналогии с Молдавией в 2025 г., говорит Атаев. Угрозу партии Пашиняна, по его словам, несет не только оппозиционное духовенство, но и пользователи соцсетей. «Хотя, используя соцсети, премьер пришел к власти и недавно хвастался президенту России Владимиру Путину свободой интернета и демократичностью, теперь ему, кажется, донесли политические риски», – замечает Атаев.
Еще один приоритет в контактах с Арменией – либерализация визового режима, заявила фон дер Ляйен: «Это ключевой инструмент сближения наших народов». Она отметила, что первый отчет с начала переговоров в ноябре 2025 г. «очень позитивный», а «Армения и Европейский союз ближе, чем когда-либо» и «мы добиваемся значительного прогресса в направлении введения безвизового режима».
Фон дер Ляйен отметила, что уже два года ЕС реализует план повышения устойчивости и роста для Армении на 270 млн евро и программу стратегического партнерства от декабря 2025 г. Реализация этих планов должна к 2027 г. привлечь 2,5 млрд евро инвестиций. «Мы поддерживаем армянский бизнес, помогая ему расти, внедрять инновации и выходить на новые рынки», – говорит фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС инвестирует и в повышение квалификации рабочей силы, а также в разминирование после войны в Карабахе и оказание помощи уехавшим оттуда 100 000 армян. Одной из ключевых мер, которые должны привлечь общественное мнение к партии Пашиняна, является перспектива безвизового режима с ЕС, а также социально-экономическая помощь, согласен Атаев.
ЕС стал сотрудничать с Арменией и в области безопасности, отметила фон дер Ляйен. Это линия Европейского фонда мира (EPF, отвечает за снабжение оружием и военными материалами стран-членов и партнеров ЕС. – «Ведомости»), отметил Кошта. EPF выделил 30 млн евро для армии Армении в 2024–2026 гг. на нелетальное оборудование. С 2022 г. фонд выделил более 11 млрд евро для военной помощи Украине.
В идеале ЕС хотел бы сделать Армению антироссийским плацдармом, как Грузию эпохи Михаила Саакашвили, об этом говорит повестка саммитов и личные встречи Пашиняна в Ереване, считает Атаев. Но этому мешает фактор армянской диаспоры в России. «Армянский бизнес в России обеспокоен ситуацией на родине, последствиями возможного разрыва или усложнения связей с Москвой, о чем российские власти предупреждали из-за крена Пашиняна в сторону ЕС», – говорит эксперт. Но, бесспорно, Южный Кавказ становится частью общей европейской структуры безопасности, хотя преференции, которые Брюссель предоставляет Еревану в экономике, торговле и безопасности, не идут в сравнение с российскими, заключает Атаев.
Власти Армении говорят о поиске источника газа, альтернативного России, но даже теоретически это может быть только Азербайджан, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Баку поставляет его Грузии со скидкой, но Армения ее вряд ли получит. Европа зависит от транзита азербайджанского газа через Грузию и в этой стране активно работает азербайджанская энергетическая госкомпания SOCAR, что и обуславливает скидку, говорит Юшков. Сотрудничество с ЕС в солнечной энергетике для диверсификации зависимости от России абсурдно, так как она дает 1% производства электроэнергии, продолжает эксперт. «Газ кроме генерации используют в отоплении и быту, заменить его электричеством в Армении вряд ли возможно», – объясняет Юшков.