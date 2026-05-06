ЕС обещает углубить связи с Арменией

Фон дер Ляйен отметила, что уже два года ЕС реализует план повышения устойчивости и роста для Армении на 270 млн евро и программу стратегического партнерства от декабря 2025 г. Реализация этих планов должна к 2027 г. привлечь 2,5 млрд евро инвестиций. «Мы поддерживаем армянский бизнес, помогая ему расти, внедрять инновации и выходить на новые рынки», – говорит фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС инвестирует и в повышение квалификации рабочей силы, а также в разминирование после войны в Карабахе и оказание помощи уехавшим оттуда 100 000 армян. Одной из ключевых мер, которые должны привлечь общественное мнение к партии Пашиняна, является перспектива безвизового режима с ЕС, а также социально-экономическая помощь, согласен Атаев.