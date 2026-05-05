Что и зачем обсуждали на первом саммите Европейского политсообщества в Ереване

На саммит ЕПС приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он провел с Пашиняном беседу – последний прокомментировал встречу двумя эмодзи с флагами стран. А Зеленский заметил, что это первый за 24 года визит лидера Украины в страну и он «обсудил ситуацию в регионе, угрозы», а также «проинформировал о дипломатической работе по достижению реального мира [с Россией]». Зеленский использовал мероприятие в Ереване, чтобы обсудить с Рютте и реализацию программы PURL по закупкам оружия у США для ВСУ. Он также встретился впервые за пять лет с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе. В Европе правящую «Грузинскую мечту» называют «пророссийской» из-за отказа от санкций, а евроинтеграцию Грузии с 2024 г. приостановили из-за принятого ее парламентом закона об иноагентах.