Что и зачем обсуждали на первом саммите Европейского политсообщества в Ереване

Что и зачем обсуждали на первом саммите Европейского политсообщества в ЕреванеЕго 5 мая в армянской столице сменит форум «Армения – ЕС» для сближения страны с Западом
В Армении 4 мая прошел восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС; формат создан в 2022 г.), впервые на территории страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и второй раз – в стране СНГ (хотя Молдавия в 2026 г. заявила о выходе из организации). В Ереван съехались ключевые лидеры и представители 27 стран Евросоюза (ЕС) и 20 привязанных к нему через ЕПС стран – близких географически постсоветских (Украина, Грузия, Армения, Азербайджан) и союзной Баку Турции.
Telegram-канал премьера Армении Никола Пашиняна подтвердил, что в Ереван прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с председателем Евросовета Антониу Коштой, премьеры Польши Дональд Туск, Великобритании Кир Стармер, Финляндии Петтери Орпо и др. Президенты Турции и Азербайджана до Еревана не доехали – Ильхам Алиев выступил по видеосвязи, сообщает его администрация.
От Турции прибыл вице-президент Джевдет Йылмаз. Это самый высокий уровень представительства в Армении за 10 лет. С Йылмазом Пашинян встретился 4 мая лично, подписав меморандум о совместном восстановлении исторического моста Ани (ХI в., в окрестностях древней армянской столицы Ани на территории Турции) на границе двух стран. Йылмаз назвал соглашение примером «символического и конкретного сотрудничества».
Проиграв войну с Азербайджаном в 2020 г., Ереван хочет восстановить прерванную в 1992 г. из-за первой карабахской войны логистику с Турцией. В 2022 г. восстановлено авиасообщение, но не сухопутная коммуникация – хотя КПП с армянской стороны есть с 2025 г., Пашинян контактирует с Турцией, используя Запад как посредника, замечает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. Ереван уступает Анкаре, создавая у нее желание добиться большего, снижая шансы на открытие границ, ведь Турция увязала вопрос с запуском «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) через армянский Сюник и железной дороги Карс – Нахичевань, объясняет Микаэлян.
В Ереване 4 мая европейские политики обсудили далекие от Армении темы, видимо оставив их на саммит «ЕС – Армения». Стармер обговорил с Макроном и Рютте проблему Ормузского пролива – они подчеркнули необходимость его открытия. Ранее Макрон исключил участие Парижа в операции США по выводу заблокированных в проливе судов, заявив, что она для него неясна. Французский лидер призвал к согласованному открытию пролива одновременно Ираном и США. Последние объявили о начале операции по конвоированию судов с 4 мая.
Тему США в Ереване затронул и генсек НАТО Рютте. По его словам, европейцы услышали недовольство Вашингтона запретом использовать базы для ударов по Ирану и предпринимают усилия, «чтобы соглашения о базах выполнялись». Он не стал комментировать новости об озвученных Дональдом Трампом планах вывода 5000 военных США из ФРГ. Рютте 4 мая стал одним из немногих, кто встретился с Пашиняном. Они обсудили региональную безопасность и перспективы партнерства «Армения – НАТО», международную и региональную стабильность.
На саммит ЕПС приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он провел с Пашиняном беседу – последний прокомментировал встречу двумя эмодзи с флагами стран. А Зеленский заметил, что это первый за 24 года визит лидера Украины в страну и он «обсудил ситуацию в регионе, угрозы», а также «проинформировал о дипломатической работе по достижению реального мира [с Россией]». Зеленский использовал мероприятие в Ереване, чтобы обсудить с Рютте и реализацию программы PURL по закупкам оружия у США для ВСУ. Он также встретился впервые за пять лет с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе. В Европе правящую «Грузинскую мечту» называют «пророссийской» из-за отказа от санкций, а евроинтеграцию Грузии с 2024 г. приостановили из-за принятого ее парламентом закона об иноагентах.
Основной вектор площадки ЕПС отчетливо антироссийский, считает замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. Сквозной линией через обсуждения в этом формате идет, хотя и не всегда прямо, украинский конфликт, говорит Белов: «Но в Ереван не поехал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, уступив инициативу Макрону, основателю ЕПС. Мерцу при непростых отношениях с США показалось подходящим остаться в Берлине, а не «толкаться» с Макроном».
Как пишет Bloomberg, саммит ЕПС говорит о важности Закавказья для США, Европы и Турции – конкурентов России в ранее ее «эксклюзивном» регионе. А 5 мая в Ереване состоится первый в истории саммит «Армения – ЕС». Там могут обсудить 2,5 млрд евро для Еревана, сообщает Bloomberg. Поддержка ЕС Армении в 2024–2027 гг. – 270 млн евро, согласно превью саммита на сайте Евросовета. Там отмечается, что цель встречи – укрепление отношений с Арменией в транспортной связности, энергетике и цифровой кооперации ввиду мирного диалога Армении и Азербайджана. Европейцам в регионе нужно стратегическое присутствие, изоляция Ирана и закрепление у власти Пашиняна, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.
Ереван пытаются вовлечь в особый режим отношений с ЕС и НАТО, оторвав от России. Европейские политики, уверен эксперт, пытаются сделать из Армении «вторую Молдавию», дрейфующую к евроинтеграции. Но, считает Камкин, полноценное членство в ЕС Армении не предоставят, ограничившись средствами под конкретные проекты и усилением проникновения европейских НКО.
ЕС после того, как у Грузии заморожен процесс евроинтеграции, нужно показать значимость – географическое его расширение придает ему осмысленность и динамику, говорит старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Для этого подходит Армения, демонстративно выбирающая евроинтеграцию, пренебрегая «российским» проектом ЕАЭС. Но на законодательном уровне ЕС о вступлении в него Армении, несмотря на армянский символический закон, пока не говорится, считает Соколов.