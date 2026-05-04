Зеленский заявил европейцам, что дроны могут полететь на Москву в День Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 апреля заявил, что военный парад 9 мая на Красной площади пройдет без колонн боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Решение связано с мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы.