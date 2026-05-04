Зеленский заявил европейцам, что дроны могут полететь на Москву в День Победы
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве, который состоится 9 мая. Он заявил об этом на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
«Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – заявил Зеленский (цитата по украинскому изданию «Страна»).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 апреля заявил, что военный парад 9 мая на Красной площади пройдет без колонн боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Решение связано с мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы.
По данным Минобороны, участие в параде примут пешие военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Путин проведет международные контакты с иностранными государственными деятелями, которые посетят Москву в честь праздника.
30 апреля Песков заявлял, что Россия объявит перемирие на День Победы без учета позиции украинской стороны.