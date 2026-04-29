Песков объяснил формат парада на День Победы в этом году

Песков объяснил формат парада на День Победы в этом годуВласти предприняли меры по минимизации опасности на фоне террористической угрозы Киева
Военный парад 9 мая на Красной площади пройдет без колонны боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Это связано с мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«На фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет. Но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату», – сказал Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что парад «все равно будет, пусть и в усеченном формате».
Как накануне сообщило Минобороны, в параде примут участие пешие военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу российских военных в зоне спецоперации: расчеты на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях ВМФ. Над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп, а штурмовики Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского флага.
Помощник президента России Юрий Ушаков также сообщал, что президент России Владимир Путин проведет международные контакты с иностранными государственными деятелями, которые приедут в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Список гостей пока неизвестен.
В 2025 г. на параде в честь 80-летия Победы была задействована военная техника, включая танки Т-34, Т-90М «Прорыв» и системы «Искандер».