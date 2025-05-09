Как прошел парад в честь 80-летия Победы на Красной площади в Москве

На Красной площади также были представлены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань». Было отмечено, что все беспилотники широко и эффективно применяются в зоне спецоперации. Мимо трибун также прошла колонна ракетных войск стратегического назначения, в состав парадного расчета вошли автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». В параде также участвовали танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. По словам гендиректора концерна «Уралвагонзавод» Александра Потапова, эти военные машины дооборудуют комплектами дополнительной защиты и направят в зону спецоперации.