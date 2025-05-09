Как прошел парад в честь 80-летия Победы на Красной площади в Москве

Как прошел парад в честь 80-летия Победы на Красной площади в МосквеПеред трибунами прошли военнослужащие 13 иностранных государств
На Красной площади России состоялось главное мероприятие в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – торжественный парад. Помимо президента России Владимира Путина, на трибунах находились лидеры более 20 стран. Место рядом с Путиным занял председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, находящийся в России с официальным визитом.
Кто принял участие в параде
Министр обороны России Андрей Белоусов впервые принял военный парад в день Победы. Глава оборонного ведомства прибыл на Красную площадь в гражданской одежде. К его костюму была приколота георгиевская лента. Участие в параде приняли свыше 11 500 военнослужащих Минобороны России и других силовых ведомств – ФСБ, МЧС, Росгвардии, подразделений армий дружественных иностранных государств. Свыше 1500 военнослужащих военных парадных расчетов – участники спецоперации, в числе которых - 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.
По площади прошли военнослужащие 13 иностранных государств. Среди них – представители Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, КНР. Кроме того, участие в параде приняли парадные расчеты народной армии Лаоса, вооруженных сил Монголии и Мьянмы.
Что сказал Путин
Выступая на параде Победы, глава российского государства заявил, что поколение, победившее нацизм в годы Великой Отечественной войны завещало своим потомкам «защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности». По словам Путина, Москва помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий, «с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей». Россия останется «несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма», и ее народ поддерживает участников спецоперации, подчеркнул он.
Российский лидер отметил, что почти 80% населения земного шара было вовлечено в «огненную орбиту» Второй мировой войны. Полный разгром «нацистской Германии, милитаристской Японии и их сателлитов» был совершен общими усилиями, подчеркнул Путин. По его словам, Россия не забудет, что победу приблизило открытие Второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза.
«Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая, всех, кто сражался во имя мирного будущего», – сказал глава государства.
Вооружения на параде
После пешей части на Красную площадь вышли парадные расчеты механизированной колонны. В ее состав вошли 183 единицы боевой техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов, стоящих на вооружении Вооруженных сил (ВС) России. Историческую часть парада открыли танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки Су-100 под знаменем 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии. По площади также проехали универсальные бронированные автомобили многофункционального назначения «Тигр-М» и многоцелевые бронеавтомобили с дополнительной защитой.
В параде впервые участвовали новейшие 152-мм артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва» на колесном базовом шасси и современные образцы РСЗП «Торнадо-С» и тяжелые огнеметные системы ТОС–2 «Тосочка». По Красной площади также прошла колонна боевых разведывательных машин БРМ-1К с новым боевым комплексом дистанционного управления и динамической защитой и дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М».
На Красной площади также были представлены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань». Было отмечено, что все беспилотники широко и эффективно применяются в зоне спецоперации. Мимо трибун также прошла колонна ракетных войск стратегического назначения, в состав парадного расчета вошли автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». В параде также участвовали танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. По словам гендиректора концерна «Уралвагонзавод» Александра Потапова, эти военные машины дооборудуют комплектами дополнительной защиты и направят в зону спецоперации.
В ходе авиационной части парада, в частности, был выполнен «Кубинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29.
Парад завершился под песню «День Победы» в исполнении сводного оркестра. В конце президент России пожал руки командирам парадных расчетов. Он также поблагодарил военнослужащих из КНДР за помощь в освобождении Курской области.
После парада Путин и главы иностранных государств возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.