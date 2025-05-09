Выступившие на параде Победы танки дооснастят и направят в зону спецоперации
Танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ, участвовавшие в параде на Красной площади, будут дооборудованы комплектами дополнительной защиты и направлены для участия в спецоперации. Об этом заявил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.
«Сейчас основные усилия предприятий концерна направлены на обеспечение Вооруженных сил РФ современной бронетанковой техникой, без которой невозможна успешная работа на поле боя», – подчеркнул Потапов.
Он пояснил, что для парада машины были показаны в стандартной комплектации без дополнительной защиты, однако все серийные танки УВЗ уже оснащаются системами противодействия дронам и комплексами РЭБ.