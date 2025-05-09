Министр обороны РФ Андрей Белоусов принимает парад в гражданской одежде

На параде Победы в Москве прибыли лидеры более 20 стран. На трибунах находятся президент Венесуэлы Николас Мадуро, председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам.