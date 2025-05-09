Министр обороны РФ Андрей Белоусов принимает парад в гражданской одежде
Министр обороны РФ Андрей Белоусов впервые принимает парад Победы. На Красную площадь он прибыл в гражданской одежде с георгиевской лентой на груди.
Министр поздравил с 80-летием Победы парадные расчеты российских военных. Участниками парада стали свыше 11500 военнослужащих Минобороны России и других силовых ведомств. Более 1500 военных парадных расчетов – участники специальной военной операции.
На параде Победы в Москве прибыли лидеры более 20 стран. На трибунах находятся президент Венесуэлы Николас Мадуро, председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам.
После парада пройдет церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Главы иностранных государств примут участие в ней вместе с президентом России.