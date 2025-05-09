Путин и мировые лидеры возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
По завершении парада Победы на Красной площади президент РФ Владимир Путин вместе с главами государств, прибывшими в Москву на празднование 80-летия Победы, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
На церемонии присутствовали лидеры и представители КНР, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Лаоса, Армении, Венесуэлы, Египта, Монголии и других стран. Участники почтили память погибших воинов минутой молчания.
Участие в параде приняли более 11 500 военнослужащих Минобороны России и других силовых ведомств – ФСБ, МЧС, Росгвардии, подразделений армий дружественных иностранных государств. Более 1500 военных парадных расчетов являются участниками специальной военной операции.