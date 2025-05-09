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Путин на Красной площади поблагодарил военных КНДР за помощь под Курском

Ведомости

После завершения парада Победы Владимир Путин лично поприветствовал командиров российских и иностранных парадных расчетов. Президент также поприветствовал представителей вооруженных сил КНДР и поговорил с ними. Он поблагодарил каждого из них за помощь Вооруженным силам России в освобождении Курской области от ВСУ.

«Всем вашим бойцам самые наилучшие пожелания», – обратился президент к северокорейским военнослужащим.

26 апреля Россия официально подтвердила участие военнослужащих КНДР в операции по освобождению Курской области. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе Путину подчеркнул их роль в операции. Сам Путин позже отметил героизм, высокий уровень спецподготовки и самоотверженности военнослужащих КНДР, участвовавших в освобождении Курской области. Глава государства уточнил, что подразделения Корейской народной армии активно принимали участие в разгроме украинских бойцов, вторгшихся на российскую территорию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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