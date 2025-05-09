Путин на Красной площади поблагодарил военных КНДР за помощь под Курском
После завершения парада Победы Владимир Путин лично поприветствовал командиров российских и иностранных парадных расчетов. Президент также поприветствовал представителей вооруженных сил КНДР и поговорил с ними. Он поблагодарил каждого из них за помощь Вооруженным силам России в освобождении Курской области от ВСУ.
«Всем вашим бойцам самые наилучшие пожелания», – обратился президент к северокорейским военнослужащим.
26 апреля Россия официально подтвердила участие военнослужащих КНДР в операции по освобождению Курской области. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе Путину подчеркнул их роль в операции. Сам Путин позже отметил героизм, высокий уровень спецподготовки и самоотверженности военнослужащих КНДР, участвовавших в освобождении Курской области. Глава государства уточнил, что подразделения Корейской народной армии активно принимали участие в разгроме украинских бойцов, вторгшихся на российскую территорию.