Путин на Красной площади поблагодарил военных КНДР за помощь под Курском

После завершения парада Победы Владимир Путин лично поприветствовал командиров российских и иностранных парадных расчетов. Президент также поприветствовал представителей вооруженных сил КНДР и поговорил с ними. Он поблагодарил каждого из них за помощь Вооруженным силам России в освобождении Курской области от ВСУ.