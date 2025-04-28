Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в освобождении Курской области

28 апреля участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области подтвердили в КНДР. Отмечается, что после начала боевых действий в регионе РФ лидер Ким Чен Ын принял решение о вступлении вооруженных сил республики в конфликт и «известил российскую сторону об этом». По данным ЦТАК, правительство КНДР «радуется тому, что участие подразделений наших вооруженных сил в войне внесло вклад в дальнейшее укрепление боевых уз между двумя странами – КНДР и РФ и выполнение специальной военной операции России».