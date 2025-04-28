Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в освобождении Курской области

Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в освобождении Курской областиПо словам президента РФ, российский народ не забудет подвига корейских бойцов спецназа
Президент России Владимир Путин отметил героизм, а также высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских военных, которые участвовали в освобождении Курской области. Заявление главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что подразделения Корейской народной армии принимали активное участие в разгроме украинских неонацистских формирований, вторгшихся на территорию РФ. Эти действия соответствовали «букве и духу» Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, подчеркнул президент. В частности, речь о ст. 4 документа, подразумевающей незамедлительное оказание военной помощи при нападении на одну из сторон.
«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», – сказал Путин.
По словам президента, народ России «всегда будет чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию». Глава российского государства выразил уверенность, что отношения РФ и КНДР, «закаленные на поле боя», продолжат успешное и динамичное развитие по всем направлениям.
28 апреля участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области подтвердили в КНДР. Отмечается, что после начала боевых действий в регионе РФ лидер Ким Чен Ын принял решение о вступлении вооруженных сил республики в конфликт и «известил российскую сторону об этом». По данным ЦТАК, правительство КНДР «радуется тому, что участие подразделений наших вооруженных сил в войне внесло вклад в дальнейшее укрепление боевых уз между двумя странами – КНДР и РФ и выполнение специальной военной операции России».
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о завершении освобождения Курской области от ВСУ 26 апреля. В этот день был восстановлен контроль России над селом Горналь – последним населенным пунктом региона. Бои велись с 6 августа 2024 г. после вторжения ВСУ на территорию региона.
В докладе он отметил роль северокорейских военнослужащих. По словам начальника Генштаба, они продемонстрировали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм.
19 июня 2024 г. Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, согласно которому стороны обязуются оказывать друг другу поддержку в случае вооруженного нападения на одну из них. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявляла, что КНДР будет поддерживать Россию до победы на спецоперации.