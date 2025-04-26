Герасимов отметил роль северокорейских бойцов в освобождении Курской области

Герасимов обратил внимание, что солдаты и офицеры КНДР в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей оказали значительную помощь в разгроме украинских сил в регионе. По его словам, они показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм.