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Герасимов отметил роль северокорейских бойцов в освобождении Курской области

Ведомости

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину отметил роль северокорейских военнослужащих в освобождении приграничных районов Курской области.

Герасимов обратил внимание, что солдаты и офицеры КНДР в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей оказали значительную помощь в разгроме украинских сил в регионе. По его словам, они показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм.

Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 г. в рамках визита президента РФ в Северную Корею. Согласно документу, стороны обязуются оказывать друг другу поддержку в случае вооруженного нападения на одну из них. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявляла, что Северная Корея будет поддерживать Россию до победы на спецоперации.

26 апреля 2025 г. Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. В этот день российские военнослужащие освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. Глава государства поздравил и поблагодарил командование и личный состав подразделений.

Украинские военные вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 г. С тех пор в регионе велись бои. В области были объявлены режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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