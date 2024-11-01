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В МИД КНДР заявили о готовности оказать помощь российской армии

Ведомости

КНДР с самого начала спецоперации выступала с готовностью оказывать помощь российской армии. Такую задачу перед корейским народом поставил лидер республики Ким Чен Ын, сообщила глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи со своим российской коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Дипломат добавила, что отношения между странами вышли на уровень «непобедимого боевого товарищества». Лавров с ее словами полностью согласился, добавив, что дружба двух государств вышла на «беспрецедентный» уровень. По мнению Лаврова, партнерство действительно имеет стратегический характер, в том числе с точки зрения прогрессивности развития политического диалога.

Вместе с тем российский министр подчеркнул, что между военными обеих стран налажены «очень тесные контакты» по линии спецслужб, позволяющие решать практически значимые и важные для безопасности двух сторон цели и задачи.

25 октября «Ведомости» писали о ратификации соглашения между РФ и КНДР. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был одобрен Госдумой 24 октября. Согласно документу, Россия и Северная Корея при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из стран должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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