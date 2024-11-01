В МИД КНДР заявили о готовности оказать помощь российской армии

25 октября «Ведомости» писали о ратификации соглашения между РФ и КНДР. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был одобрен Госдумой 24 октября. Согласно документу, Россия и Северная Корея при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из стран должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи».