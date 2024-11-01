В МИД КНДР заявили о готовности оказать помощь российской армии
КНДР с самого начала спецоперации выступала с готовностью оказывать помощь российской армии. Такую задачу перед корейским народом поставил лидер республики Ким Чен Ын, сообщила глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи со своим российской коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Дипломат добавила, что отношения между странами вышли на уровень «непобедимого боевого товарищества». Лавров с ее словами полностью согласился, добавив, что дружба двух государств вышла на «беспрецедентный» уровень. По мнению Лаврова, партнерство действительно имеет стратегический характер, в том числе с точки зрения прогрессивности развития политического диалога.
Вместе с тем российский министр подчеркнул, что между военными обеих стран налажены «очень тесные контакты» по линии спецслужб, позволяющие решать практически значимые и важные для безопасности двух сторон цели и задачи.
25 октября «Ведомости» писали о ратификации соглашения между РФ и КНДР. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был одобрен Госдумой 24 октября. Согласно документу, Россия и Северная Корея при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из стран должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи».