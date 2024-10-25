Договор между Россией и КНДР ратифицирован

Пхеньян признает частью России Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, где идут боевые действия. И хотя для КНДР нет разницы между ВСУ в Курской области (куда в начале августа вторглись ВСУ) или в Донбассе, вряд ли участие Пхеньяна оформится именно через ратифицированный договор, так как это означало бы полноценное его включение в конфликт на уровне государства, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его мнению, этого не хотят ни Россия, ни КНДР.