Договор между Россией и КНДР ратифицирован

Договор между Россией и КНДР ратифицированЭто произошло в разгар спекуляций об отправке северокорейских войск в Россию
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный в июне во время визита Владимира Путина в Пхеньян, был единогласно ратифицирован Госдумой 24 октября. Согласно тексту документа, Россия и КНДР при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из них должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи». А ст. 4 прямо предусматривает, что при вооруженном нападении на одну из стран другая должна оказать военную и иную помощь «всеми имеющимися средствами». Россия ожидает скорой ратификации договора и в КНДР, заявил в Госдуме замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
Ратификация договора произошла на фоне многочисленных заявлений официальных лиц о переброске в Россию военнослужащих Корейской народной армии (КНА). 18 октября разведка Южной Кореи опубликовала спутниковые снимки с полигонов на российском Дальнем Востоке с комментарием, что там якобы перед отправкой на Украину тренируется 1500 северокорейских военных. 23 октября WSJ оценивала их численность в 3000 человек. 23 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил о «свидетельствах» нахождения северокорейских солдат в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения об отправке военных КНДР в Россию противоречивыми, представитель Северной Кореи в ООН назвал их слухами.
Пхеньян признает частью России Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, где идут боевые действия. И хотя для КНДР нет разницы между ВСУ в Курской области (куда в начале августа вторглись ВСУ) или в Донбассе, вряд ли участие Пхеньяна оформится именно через ратифицированный договор, так как это означало бы полноценное его включение в конфликт на уровне государства, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его мнению, этого не хотят ни Россия, ни КНДР.
Союз КНДР и России – дело больше не военной составляющей, а политической, где армии двух стран вынуждены «дружить против общего врага», добавляет ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Константин Асмолов.
Ежегодник Military Balance на 2023 г. оценивал численность КНА в 1,28 млн человек при населении КНДР, по оценке ООН, в 26 млн человек. В докладе ИКСА РАН сильными сторонами КНА называются ракетный арсенал, артиллерийский парк, высокую дисциплину и мотивированность личного состава. Слабые стороны – недостаточная оснащенность современной техникой, угроза нехватки запчастей и топлива. Численность КНА, по мнению экспертов ИКСА, сопоставима с текущей штатной численностью российской армии (1,5 млн человек).
Хотя официально Россия и КНДР не подтверждают отправку северокорейских войск, есть вариант «участия северокорейцев», допустил Кашин. По его словам, в боевых действиях активно участвуют граждане третьих стран. «Если северокорейцы появятся на фронте, они будут в российской форме и с российскими документами как еще одна группа иностранцев-добровольцев», – предполагает Кашин.
При этом армия КНДР не обладает должным опытом современных боевых действий, замечает Асмолов. «В последний раз она вела масштабные бои в Корейскую войну и во Вьетнаме в 1950–1960-е гг.», – говорит востоковед. Кашин согласен, что оценить реальный уровень боеспособности северокорейских военнослужащих затруднительно. С другой стороны, говорит эксперт, вернувшись в КНДР после возможного пребывания в зоне боевых действий между Россией и Украиной, они как раз смогут передать своей армии опыт участия в боях с применением всех видов современного оружия.
В ответ Южная Корея может направить своих разведчиков на Украину, но это не окажет значительного влияния, считает Кашин. «Южнокорейцев больше тревожат возможные поставки российского оружия Пхеньяну, что для них совершенно неприемлемо», – резюмирует эксперт.