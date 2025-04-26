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Российские военные завершили освобождение Курской области

Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину о результатах операции
Ведомости
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ) завершена. Об этом сообщил Кремль.

Путин поздравил и поблагодарил командование и личный состав подразделений, принимавших участие в освобождении региона от украинских военных.

«Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта», – указал глава государства.

25 апреля министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Курск». Он отметил успешную работу российских подразделений на Курском направлении и вручил государственные награды военным.

Днем ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что вся территория Курской области будет зачищена от украинских сил в ближайшее время. Он добавил, что процесс входит в завершающую фазу.

Герасимов во время встречи с Путиным 19 апреля уточнял, что основная часть Курской области освобождена. По его словам, зачистка территории от противника продолжается в районах Горналя и Олешни. В начале апреля временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн заявил, что регион будет полностью освобожден в скором времени.

Украинские военные вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции.

«Ведомости» ежедневно публиковали данные о ситуации в регионе в материалах «Что известно о ситуации в Курской области».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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