Российские военные завершили освобождение Курской области

Герасимов во время встречи с Путиным 19 апреля уточнял, что основная часть Курской области освобождена. По его словам, зачистка территории от противника продолжается в районах Горналя и Олешни. В начале апреля временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн заявил, что регион будет полностью освобожден в скором времени.