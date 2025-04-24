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Шойгу: вся территория Курской области будет зачищена в ближайшее время

Ведомости

Вся территория Курской области будет зачищена от украинских военных в ближайшее время, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС. Сейчас процесс входит в завершающую фазу.

Он подчеркнул, что на данный момент важно задокументировать преступления, совершенные вооруженными силами Украины (ВСУ), а также нанесенный ими ущерб. 

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным 19 апреля сообщил, что основная часть Курской области освобождена. По его словам, осталось два участка, где идут боевые действия, зачистка территории от ВСУ продолжается в районах Горналя и Олешни.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ с момента вторжения в Курскую область возбуждено 175 уголовных дел, из которых 41 дело уже рассмотрено судом. По уголовным делам признаны потерпевшими более 49 000 человек.

ВСУ 6 августа 2024 г. пересекли международно признанную границу России вдоль Курской области и вторглись в регион, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В субъекте власти объявили режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера. Из приграничных районов началась эвакуация мирных граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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