Шойгу: вся территория Курской области будет зачищена в ближайшее время

ВСУ 6 августа 2024 г. пересекли международно признанную границу России вдоль Курской области и вторглись в регион, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В субъекте власти объявили режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера. Из приграничных районов началась эвакуация мирных граждан.