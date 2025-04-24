Шойгу: вся территория Курской области будет зачищена в ближайшее время
Вся территория Курской области будет зачищена от украинских военных в ближайшее время, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС. Сейчас процесс входит в завершающую фазу.
Он подчеркнул, что на данный момент важно задокументировать преступления, совершенные вооруженными силами Украины (ВСУ), а также нанесенный ими ущерб.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным 19 апреля сообщил, что основная часть Курской области освобождена. По его словам, осталось два участка, где идут боевые действия, зачистка территории от ВСУ продолжается в районах Горналя и Олешни.
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ с момента вторжения в Курскую область возбуждено 175 уголовных дел, из которых 41 дело уже рассмотрено судом. По уголовным делам признаны потерпевшими более 49 000 человек.
ВСУ 6 августа 2024 г. пересекли международно признанную границу России вдоль Курской области и вторглись в регион, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В субъекте власти объявили режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера. Из приграничных районов началась эвакуация мирных граждан.