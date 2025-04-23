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СК возбудил 175 дел против пленных бойцов ВСУ после вторжения в Курскую область

Ведомости

В отношении 290 пленных военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента вторжения в Курскую область возбуждено 175 уголовных дел, из которых 41 дело уже рассмотрено судом. Об этом рассказал председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в регионе. Его слова передает Telegram-канал комитета.

Встреча была посвящена вопросам расследования преступлений ВСУ на Курском направлении. Установлено, что с момента вторжения украинских военных на территорию России погиб 191 мирный житель региона, еще 372 человека получили ранения, в том числе 17 детей. Кроме того, были уничтожены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры. По уголовным делам признаны потерпевшими более 49 000 человек.

В завершение совещания председатель СК поручил «максимально оперативно проводить следственные действия, завершать расследование, передавать преступников суду».

После этого Бастрыкин встретился с ветеранами, проживающими в Курской области. Он поблагодарил их за внимание к подрастающему поколению и вручил ведомственные награды. Также председатель СК посетил больницу, где встретился с пострадавшими от преступлений украинских военных. Он вручил ведомственные медали врачам. Среди награжденных как участники спецоперации, так и мирные жители.

19 апреля официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что военными следователями совместно с главным управлением по противодействию экстремизму МВД России установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке беспилотников на Курск 15 апреля. В результате атаки погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения, также повреждены жилые дома, другие гражданские объекты и машины скорой помощи. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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