СК возбудил 175 дел против пленных бойцов ВСУ после вторжения в Курскую область

После этого Бастрыкин встретился с ветеранами, проживающими в Курской области. Он поблагодарил их за внимание к подрастающему поколению и вручил ведомственные награды. Также председатель СК посетил больницу, где встретился с пострадавшими от преступлений украинских военных. Он вручил ведомственные медали врачам. Среди награжденных как участники спецоперации, так и мирные жители.