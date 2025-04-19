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/ Общество

СК установил причастных к атаке на Курск 15 апреля командиров ВСУ

Ведомости

Военными следователями совместно с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке беспилотников на Курск 15 апреля. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Среди них командир 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ полковник Дмитрий Бондарович, командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов воздушных сил ВСУ полковник Андрей Дзяний и заместитель командира 383-й отдельной бригады Виталий Сендзюк. Под их руководством украинские военные использовали более 100 дронов для атаки на Курск.

В результате налета БПЛА 15 апреля погибла 85-летняя женщина, девять человек получили ранения, повреждены жилые дома, другие гражданские объекты и машины скорой помощи. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

На время отселения людей, чьи дома пострадали при атаках вооруженных сил Украины (ВСУ), в Курской области с 1 апреля введен мораторий на оплату всех жилищно-коммунальных услуг до возвращения жильцов. Кроме того, было принято решение о выплате гражданам, чье имущество пострадало, по 75 000 руб. В случае полной утраты жилища – по 150 000 руб., а также 65 000 руб. каждый месяц. Тем, кто будет снимать жилье, будет компенсирована сумма аренды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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