СК установил причастных к атаке на Курск 15 апреля командиров ВСУ

На время отселения людей, чьи дома пострадали при атаках вооруженных сил Украины (ВСУ), в Курской области с 1 апреля введен мораторий на оплату всех жилищно-коммунальных услуг до возвращения жильцов. Кроме того, было принято решение о выплате гражданам, чье имущество пострадало, по 75 000 руб. В случае полной утраты жилища – по 150 000 руб., а также 65 000 руб. каждый месяц. Тем, кто будет снимать жилье, будет компенсирована сумма аренды.