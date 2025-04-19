СК установил причастных к атаке на Курск 15 апреля командиров ВСУ
Военными следователями совместно с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке беспилотников на Курск 15 апреля. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Среди них командир 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ полковник Дмитрий Бондарович, командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов воздушных сил ВСУ полковник Андрей Дзяний и заместитель командира 383-й отдельной бригады Виталий Сендзюк. Под их руководством украинские военные использовали более 100 дронов для атаки на Курск.
В результате налета БПЛА 15 апреля погибла 85-летняя женщина, девять человек получили ранения, повреждены жилые дома, другие гражданские объекты и машины скорой помощи. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).
На время отселения людей, чьи дома пострадали при атаках вооруженных сил Украины (ВСУ), в Курской области с 1 апреля введен мораторий на оплату всех жилищно-коммунальных услуг до возвращения жильцов. Кроме того, было принято решение о выплате гражданам, чье имущество пострадало, по 75 000 руб. В случае полной утраты жилища – по 150 000 руб., а также 65 000 руб. каждый месяц. Тем, кто будет снимать жилье, будет компенсирована сумма аренды.