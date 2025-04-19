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/ Политика

Герасимов: все шесть группировок РФ наступают на 11 направлениях

Ведомости

Все шесть российских группировок ведут наступление на 11 направлениях, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Видеозапись беседы опубликовал Telegram-канал журналистов кремлевского пула «РИА Новости».

«Войска объединенной группировки войск (сил) продолжают активные действия по выполнению задач специальной военной операции. Сейчас все шесть группировок ведут наступательные действия на 11 направлениях», – сказал Герасимов.

Герасимов также доложил президенту, что основная часть Курской области, куда в августе вторглись украинские военные, освобождена. Это 99,5% территории региона, или 1260 кв. км. Осталось два участка, где идут боевые действия, продолжается зачистка от вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Горналя и Олешни, уточнил он. Кроме того, по его данным, были предотвращены попытки противника проникнуть в Белгородскую область в районах Демидовки и Поповки, которые примыкают к Курской области. «Отдельные просочившиеся мелкие группы общей численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки, они блокированы, ведется их уничтожение», – сообщил Герасимов.

Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, она развивается благоприятным для России образом, отметил Путин. Он подчеркнул, что российские войска «шаг за шагом уверенно идут вперед по приграничью, по Курской, Белгородской областям». Глава государства попросил начальника Генштаба отдельно доложить о завершении боевой работы по зачистке этих территорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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