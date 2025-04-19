Герасимов: все шесть группировок РФ наступают на 11 направлениях

Герасимов также доложил президенту, что основная часть Курской области, куда в августе вторглись украинские военные, освобождена. Это 99,5% территории региона, или 1260 кв. км. Осталось два участка, где идут боевые действия, продолжается зачистка от вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Горналя и Олешни, уточнил он. Кроме того, по его данным, были предотвращены попытки противника проникнуть в Белгородскую область в районах Демидовки и Поповки, которые примыкают к Курской области. «Отдельные просочившиеся мелкие группы общей численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки, они блокированы, ведется их уничтожение», – сообщил Герасимов.