Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области от ВСУ
Курская область будет полностью освобождена от вооруженных сил Украины (ВСУ) в скором времени, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. Так он прокомментировал возвращение под контроль РФ села Гуево в Суджанском районе.
«Российский флаг сегодня поднят нашими Вооруженными силами в центре населенного пункта. Час окончательного разгрома противника на Курской земле все ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную победу!», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее 8 апреля Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили от ВСУ село Гуево. Кроме того, в контексте боевых действий упоминаются село Горналь и хутор Олешня в Суджанском районе Курской области, а также 11 населенных пунктов в соседней Сумской области Украины. По данным ведомства, за сутки потери ВСУ составили более 290 военных, а всего за время боевых действий на курском направлении – свыше 72 760 человек.
Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В Киеве заявляли, что эта операция призвана отвлечь Вооруженные силы России с других направлений фронта и укрепить позиции республики на потенциальных переговорах об урегулировании конфликта.