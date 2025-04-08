Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области от ВСУ

Ранее 8 апреля Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили от ВСУ село Гуево. Кроме того, в контексте боевых действий упоминаются село Горналь и хутор Олешня в Суджанском районе Курской области, а также 11 населенных пунктов в соседней Сумской области Украины. По данным ведомства, за сутки потери ВСУ составили более 290 военных, а всего за время боевых действий на курском направлении – свыше 72 760 человек.