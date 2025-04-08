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Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области от ВСУ

Ведомости

Курская область будет полностью освобождена от вооруженных сил Украины (ВСУ) в скором времени, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. Так он прокомментировал возвращение под контроль РФ села Гуево в Суджанском районе.

«Российский флаг сегодня поднят нашими Вооруженными силами в центре населенного пункта. Час окончательного разгрома противника на Курской земле все ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную победу!», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее 8 апреля Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили от ВСУ село Гуево. Кроме того, в контексте боевых действий упоминаются село Горналь и хутор Олешня в Суджанском районе Курской области, а также 11 населенных пунктов в соседней Сумской области Украины. По данным ведомства, за сутки потери ВСУ составили более 290 военных, а всего за время боевых действий на курском направлении – свыше 72 760 человек.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В Киеве заявляли, что эта операция призвана отвлечь Вооруженные силы России с других направлений фронта и укрепить позиции республики на потенциальных переговорах об урегулировании конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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