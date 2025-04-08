Минобороны заявило об освобождении от ВСУ села Гуево в Курской области

Украинские войска нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция на курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы России с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта.