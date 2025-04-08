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Минобороны заявило об освобождении от ВСУ села Гуево в Курской области

Ведомости

Подразделения российской группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили от вооруженных сил Украины (ВСУ) село Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах суджанского села Горналь и хутора Олешня. Также в контексте боевых действий упоминаются 11 населенных пунктов в Сумской области Украины.

По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ составили более 290 военных, а всего за время боевых действий на курском направлении – свыше 72 760 человек.

Украинские войска нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция на курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы России с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта.

В конце феврале в Генштабе ВС РФ сообщили об освобождении более 800 кв. км в Курской области из 1268 кв. км территории, занятой ВСУ. После этого Минобороны также заявляло об освобождении еще ряда населенных пунктов, в том числе города Суджи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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