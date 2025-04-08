Минобороны заявило об освобождении от ВСУ села Гуево в Курской области
Подразделения российской группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили от вооруженных сил Украины (ВСУ) село Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах суджанского села Горналь и хутора Олешня. Также в контексте боевых действий упоминаются 11 населенных пунктов в Сумской области Украины.
По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ составили более 290 военных, а всего за время боевых действий на курском направлении – свыше 72 760 человек.
Украинские войска нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция на курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы России с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта.
В конце феврале в Генштабе ВС РФ сообщили об освобождении более 800 кв. км в Курской области из 1268 кв. км территории, занятой ВСУ. После этого Минобороны также заявляло об освобождении еще ряда населенных пунктов, в том числе города Суджи.