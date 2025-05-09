О чем Путин говорил на параде Победы. Главное

О чем Путин говорил на параде Победы. ГлавноеПрезидент обратился к участникам парада на Красной площади и поздравил россиян
Россия верно хранит память о Великой Отечественной войне. Граждане страны, как наследники победителей, отмечают День Победы «как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас», заявил президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы.
Путин подчеркнул, что поколение, сокрушившее нацизм, ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества. «Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности. Все, что нам дорого, что свято для нас», – сказал президент.
- Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий, «с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей». По словам Путина, долг россиян – отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии.
Речь о великом подвиге представителей разных национальностей, «которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами». «Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции», – подчеркнул президент РФ.
Путин обратил внимание, что в «огненную орбиту» Второй мировой войны было вовлечено почти 80% населения планеты. Он подчеркнул, что полный разгром «нацистской Германии, милитаристской Японии и их сателлитов» был совершен общими усилиями. «Мы всегда будем помнить, что открытие Второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая, всех, кто сражался во имя мирного будущего», – сказал президент.
Россия и впредь будет равняться на ветеранов, на их «искреннюю любовь к родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости». «Всегда будем опираться на наше единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя России, в ее величие и процветание. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы!», – завершил Путин свою речь.
Участие в параде Победы на Красной площади в Москве принимают лидеры более 20 стран. Среди них – президент Венесуэлы Николас Мадуро, председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам.