О чем Путин говорил на параде Победы. Главное

Россия и впредь будет равняться на ветеранов, на их «искреннюю любовь к родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости». «Всегда будем опираться на наше единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя России, в ее величие и процветание. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы!», – завершил Путин свою речь.