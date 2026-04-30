Песков: России не нужно согласие Украины для перемирия
Россия объявит перемирие на День Победы без учета позиции украинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
«Она [реакция Киева] и не нужна для этого [объявления перемирия]. Это решение главы российского государства, и оно будет реализовываться», – сказал он.
Песков заявил при этом, что реакции Киева на инициативу пока не было.
30 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обсудит с Вашингтоном предложение о перемирии на период празднования Дня Победы. Он сообщил, что украинская сторона предлагает прекратить огонь в долгосрочной перспективе, гарантировать безопасность для людей и продолжительный мир.
Объявить однодневное перемирие предложил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп поддержал эту инициативу.