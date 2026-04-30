Украина обсудит с США перемирие на период празднования Дня Победы

Киев обсудит с Вашингтоном предложение о перемирии на период празднования Дня Победы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы выясним, о чем именно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем», – сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

Зеленский сообщил, что украинская сторона предлагает прекратить огонь в долгосрочной перспективе, гарантировать безопасность для людей и продолжительный мир.

29 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы 9 мая. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп поддержал эту инициативу.

В Кремле после этого сообщали, что точные сроки и время прекращения огня в связи с Днем Победы будут объявлены позднее.

Ранее Россия и Украина провели пасхальное перемирие. Путин объявил его с 16:00 11 апреля до окончания дня 12 апреля. Зеленский пообещал «действовать зеркально». По данным Минобороны России, украинские военные нарушили пасхальное перемирие более 6500 раз.

