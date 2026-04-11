Началось объявленное Путиным пасхальное перемирие

Началось объявленное Путиным пасхальное перемириеРежим прекращения огня продлится до исхода дня 12 апреля
Режим прекращения огня между Россией и Украиной начал действовать с 16:00 мск 11 апреля. Он продлится до исхода дня 12 апреля. Боевые действия в указанный период приостановлены.
Пасхальное перемирие, о котором президент РФ Владимир Путин объявил 9 апреля, носит исключительно гуманитарный характер, отметили в Кремле. «Светлый праздник Пасхи – это святой праздник для нашей страны, а также для Украины, для украинцев, для украинского народа», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что перемирие позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести. 11 апреля она встретила на белорусско-украинском пограничном пункте пятерых женщин и двоих мужчин из Курской области, которых украинская сторона удерживала в заложниках.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «действовать зеркально». Он отметил, что гражданскому населению необходимы праздничные дни «без угроз» и движение к устойчивому миру.