Москалькова встретила на границе курских заложников

Москалькова встретила на границе курских заложниковС территории Украины возвращаются пять женщин и двое мужчин
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прибыла на белорусско-украинский пограничный пункт, чтобы встретить возвращающихся с Украины курян. Об этом сообщило правительство Курской области.
Пять женщин и двое мужчин из Курской области, которых украинская сторона удерживала в заложниках, вернулись в Россию 11 апреля.
Российским правозащитникам удалось договориться с украинской стороной об освобождении этой группы граждан, сообщила омбудсмен. Москалькова подчеркнула, что процесс был крайне сложным, но российской стороне удалось довести дело до конца, и последние семеро курян скоро воссоединятся с родными.
6 марта Москалькова сообщила о возвращении из украинского плена пожилой женщины и ее внучки.