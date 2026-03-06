Москалькова сообщила о возвращении курянки и ее внучки из украинского плена
В Россию 6 марта вернутся еще двое мирных жителей Курской области, удерживаемых на Украине. Об этом ТАСС сообщил аппарат уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой. Это пожилая женщина и ее внучка.
Сейчас семью везут в сторону Курской области, рассказали в аппарате.
12 февраля уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что один ребенок воссоединяется с близкими в РФ и пять – на Украине. На Украину отправили четырех мальчиков и одну девочку в возрасте от 4 до 15 лет, там они воссоединятся со своими семьями. По словам Львовой-Беловой, один мальчик жил с дедушкой, а после его смерти захотел переехать к маме на Украину. Другой ребенок после смерти мамы жил с бабушкой и дедушкой, мальчик хотел жить с родным дядей на Украине, тот оформил опеку. Еще трое детей, рассказала уполномоченная по правам ребенка, жили в учреждении, они воссоединятся с мамами на Украине.
В рамках гуманитарной акции 16 декабря 15 россиян вернулись с территории Украины, чтобы быть со своими семьями в России. Возвращение россиян в страну согласовали омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинц. Согласно договоренности, в РФ прибудут 12 женщин и 3 мужчины, в основном пожилого возраста. Украинские граждане также воссоединятся со своими семьями.