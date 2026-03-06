Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Москалькова сообщила о возвращении курянки и ее внучки из украинского плена

Ведомости

В Россию 6 марта вернутся еще двое мирных жителей Курской области, удерживаемых на Украине. Об этом ТАСС сообщил аппарат уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой. Это пожилая женщина и ее внучка.

Сейчас семью везут в сторону Курской области, рассказали в аппарате.

12 февраля уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что один ребенок воссоединяется с близкими в РФ и пять – на Украине.  На Украину отправили четырех мальчиков и одну девочку в возрасте от 4 до 15 лет, там они воссоединятся со своими семьями. По словам Львовой-Беловой, один мальчик жил с дедушкой, а после его смерти захотел переехать к маме на Украину. Другой ребенок после смерти мамы жил с бабушкой и дедушкой, мальчик хотел жить с родным дядей на Украине, тот оформил опеку. Еще трое детей, рассказала уполномоченная по правам ребенка, жили в учреждении, они воссоединятся с мамами на Украине.

В рамках гуманитарной акции 16 декабря 15 россиян вернулись с территории Украины, чтобы быть со своими семьями в России. Возвращение россиян в страну согласовали омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинц. Согласно договоренности, в РФ прибудут 12 женщин и 3 мужчины, в основном пожилого возраста. Украинские граждане также воссоединятся со своими семьями.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её