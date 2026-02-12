Львова-Белова сообщила о воссоединении с семьями детей из РФ и Украины
Один ребенок воссоединяется с близкими в РФ и пять – на Украине. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
На Украину отправили четырех мальчиков и одну девочку в возрасте от 4 до 15 лет, там они воссоединятся со своими семьями. По словам Львовой-Беловой, один мальчик жил с дедушкой, а после его смерти захотел переехать к маме на Украину. Другой ребенок после смерти мамы жил с бабушкой и дедушкой, мальчик хотел жить с родным дядей на Украине, тот оформил опеку. Еще трое детей, рассказала уполномоченная по правам ребенка, жили в учреждении, они воссоединятся с мамами на Украине.
«Всего при нашей поддержке с родственниками в России воссоединились 30 детей из 22 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах – 134 ребенка из 108 семей», – написала она.
В рамках гуманитарной акции 16 декабря 15 россиян вернулись с территории Украины, чтобы быть со своими семьями в России. Возвращение россиян в страну согласовали омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинц. Согласно договоренности, в РФ прибудут 12 женщин и 3 мужчины, в основном пожилого возраста. Украинские граждане также воссоединятся со своими семьями.