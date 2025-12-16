Газета
Главная / Общество /

На границе Украины и Белоруссии 15 россиян воссоединились со своими семьями

Ведомости

В рамках гуманитарной акции 15 россиян вернулись с территории Украины, чтобы быть со своими семьями в России. Об этом сообщает ТАСС.

Возвращение россиян в страну согласовали омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинц. Согласно договоренности, в РФ прибудут 12 женщин и 3 мужчины, в основном пожилого возраста. Украинские граждане также воссоединятся со своими семьями.

Прибывших в РФ на границе Украины и Белоруссии встретили Москалькова и родственники россиян.

Москалькова: Украина не принимает обратно шестерых своих граждан

Политика / Международные новости

2 октября российский омбудсмен отмечала, что на территории Украины все еще удерживают 13 жителей Курской области. Она заявила, что Россия будет добиваться возвращения каждого из них. В тот же день омбудсмен сообщила о возвращении 10 жителей Курской области, которые находились в украинских Сумах.

13 октября Москалькова говорила, что достаточно много россиян удерживаются на Украине за пророссийскую позицию, в их отношении начинают уголовные преследования.

