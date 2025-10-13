Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Москалькова заявила о «большом количестве» удерживаемых Киевом россиян

Они подвергаются преследованию из-за своего происхождения
Ведомости

Достаточно много россиян удерживаются на Украине за пророссийскую позицию, в их отношении начинают уголовные преследования, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с возвращенным в РФ с Украины гражданским моряком Денисом Елетиным.

«К сожалению, сегодня удерживается еще достаточно большое количество наших российских граждан, которые абсолютно по надуманным причинам, фактически за пророссийскую позицию, за то, что они русские, подвергаются уголовному преследованию», – подчеркнула омбудсмен (цитата по ТАСС).

2 октября Москалькова отмечала, что на территории Украины все еще удерживают 13 жителей Курской области. Она заявила, что Россия будет добиваться возвращения каждого из них. В тот же день омбудсмен сообщила о возвращении 10 жителей Курской области, которые находились в украинских Сумах. Далее они встретились с губернатором области Александром Хинштейном.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её