Москалькова заявила о «большом количестве» удерживаемых Киевом россиян

2 октября Москалькова отмечала, что на территории Украины все еще удерживают 13 жителей Курской области. Она заявила, что Россия будет добиваться возвращения каждого из них. В тот же день омбудсмен сообщила о возвращении 10 жителей Курской области, которые находились в украинских Сумах. Далее они встретились с губернатором области Александром Хинштейном.