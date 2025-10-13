Москалькова заявила о «большом количестве» удерживаемых Киевом россиян

Москалькова заявила о «большом количестве» удерживаемых Киевом россиянОни подвергаются преследованию из-за своего происхождения
Достаточно много россиян удерживаются на Украине за пророссийскую позицию, в их отношении начинают уголовные преследования, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с возвращенным в РФ с Украины гражданским моряком Денисом Елетиным.
«К сожалению, сегодня удерживается еще достаточно большое количество наших российских граждан, которые абсолютно по надуманным причинам, фактически за пророссийскую позицию, за то, что они русские, подвергаются уголовному преследованию», – подчеркнула омбудсмен (цитата по ТАСС).
2 октября Москалькова отмечала, что на территории Украины все еще удерживают 13 жителей Курской области. Она заявила, что Россия будет добиваться возвращения каждого из них. В тот же день омбудсмен сообщила о возвращении 10 жителей Курской области, которые находились в украинских Сумах. Далее они встретились с губернатором области Александром Хинштейном.