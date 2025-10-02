Газета
Москалькова: на Украине удерживаются еще 13 жителей Курской области

На территории Украины до сих пор удерживаются 13 жителей Курской области, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Будем добиваться возвращения каждого», – добавила она.

2 октября в Россию вернулись 10 жителей Курской области, которых удерживали в украинских Сумах, рассказывала Москалькова. По ее словам, курянам предстоит встретиться с губернатором области Александром Хинштейном.

Москалькова сообщала, что возвращение жителей было запланировано на 26 сентября, но оно не состоялось.

2 октября Россия и Украина провели новый обмен пленными, в рамках которого стороны вернули по 185 военных, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Россию вернули 20 гражданских лиц. Обмен состоялся по договоренностям, достигнутым 23 июля в Стамбуле.

