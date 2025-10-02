Москалькова: на Украине удерживаются еще 13 жителей Курской области

2 октября Россия и Украина провели новый обмен пленными, в рамках которого стороны вернули по 185 военных, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Россию вернули 20 гражданских лиц. Обмен состоялся по договоренностям, достигнутым 23 июля в Стамбуле.