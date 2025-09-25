Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Москалькова: возвращение жителей Курской области с Украины сорвалось

Ведомости

Запланированное на 26 сентября возвращение жителей Курской области из украинских Сум не состоялось. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Я должна была завтра поехать на границу в Беларусь принимать курских жителей. К сожалению, сорвалось», – сказала омбудсмен на церемонии вручения памятных медалей Общероссийской организации «Мы есть Русские» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (цитата по ТАСС).

24 августа Москалькова отмечала, что украинская сторона продолжает удерживать жителей Курской области, в том числе тяжело больных и раненых. В тот же день состоялся обмен пленными по формуле «146 на 146», в ходе которого Киев передал России восемь курян, сообщало Минобороны РФ.

Тогда Москалькова уточняла, что освободившиеся жители рассказали о соотечественниках, которые до сих пор находятся на Украине и нуждаются в медицинской помощи. Она заявила, что обратилась к Международному комитету Красного Креста и украинской стороне с просьбой о немедленном освобождении гражданских лиц, особенно раненых.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её