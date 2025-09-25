Москалькова: возвращение жителей Курской области с Украины сорвалось

Тогда Москалькова уточняла, что освободившиеся жители рассказали о соотечественниках, которые до сих пор находятся на Украине и нуждаются в медицинской помощи. Она заявила, что обратилась к Международному комитету Красного Креста и украинской стороне с просьбой о немедленном освобождении гражданских лиц, особенно раненых.